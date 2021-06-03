Владелец частного комплекса утверждает, что птицу подстрелили охотники, и ей пришлось ампутировать часть крыла.

На частной базе отдыха в Одесской области незаконно содержат краснокнижного пеликана.

Как сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, 1 июня инспекторы совместно с экологами Одессы выехали в поселок Сергеевка (Одесская обл.) для проверки информации о том, что на территории частного оздоровительного комплекса проживает краснокнижный пеликан.

В результате, информация подтвердилась: на курорте проживает самка пеликана, ей около 5 лет, у нее нет части крыла, поэтому летать она не может. В то же время, как отмечается, в целом птица в хорошем состоянии и даже имеет брачный наряд.

«Пеликан в том возрасте и состоянии, когда может иметь птенцов, однако изолирован – как от дикой природы, так и от других пеликанов», - пояснили в инспекции.

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Отмечается, что это редкий вид птиц, достояние Украины. Они гнездятся исключительно в Черноморском биосферном заповеднике, возле Голой Пристани (Херсонская обл.), и в национальном природном парке «Тузловские лиманы». Обычно пеликаны живут у озер и рек, так как нуждаются в местности со значительной растительностью, а на территории комплекса таких условий нет. Из-за травмы птица нуждается в постоянном специализированном уходе – в национальном парке или в зоопарке. Кроме того, зимой пеликана закрывают в вольере, что тоже недопустимо.

«Для содержания краснокнижной птицы в неволе нужно иметь разрешение от Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Хозяина оздоровительного комплекса на месте не было, поэтому неизвестно, есть ли у него такой документ», - заявили в инспекции.

Как сообщил в Facebook побывавший в Сергеевке вместе с чиновниками сотрудник НПП «Тузловские лиманы» Иван Русев, розовый пеликан содержится на берегу Будакского лимана – в лечебно-оздоровительном комплексе «Лиман».

«Когда мы приехали туда, то сразу обнаружили розового пеликана, который гулял по цементной плитке у бассейна для отдыхающих», - рассказал Русев. Как выяснилось, у пеликана ампутирована часть левого крыла.

В это время, по словам Русева, к приехавшим экологам подбежали охранники и менеджеры комплекса, и потребовали покинуть частную территорию.

«Охранники позвали пеликана по кличке «Пиля», и он пошел за ними… Пришлось связываться с хозяином и хозяйкой базы по телефону. Они сообщили, что документов у них никаких нет на пеликана, и он к ним попал от охотников, которые его подстрелили лет пять назад, а хозяева сделали ему операцию по удалению части крыла, поскольку крыло было прострелено и не было перспектив восстановления», - написал Русев.

По его данным, в ближайшее время владелец базы «Лиман» должен прибыть в экоинспекцию в Одессу, написать заявление и составить соответствующие документы для передачи пеликана в НПП «Тузловские лиманы».

Как считает Русев, в сложившейся ситуации, один из оптимальных вариантов содержания птицы – в весенне-летний период в открытом большом вольере на воде на Кордоне «Тузловская Амазония», где живет много диких пеликанов вокруг, а зимой – в реабилитационном центре, который создадут при НПП «Тузловские лиманы».

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Автор: Лариса Козовая