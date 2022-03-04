Он подчеркивает, что на Запорожской АЭС распространяется пожар.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отмечает, что мы стоим на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории человечества.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Агрессор продолжает наносить сокрушительные удары по Украине. Его не останавливают многотысячные человеческие жертвы и трагедии. Сегодня он хочет уничтожить весь мир. Из танков, Градов и другой тяжелой артиллерии в упор расстрелял энергоблоки крупнейшей в Европе Запорожской атомной станции, прекрасно понимая катастрофические последствия таких действий", - подчеркнул Галущенко.

Он добавил, что продолжается бой уже на площадке станции, распространяется пожар.

"Это война на уничтожение, уничтожение человечества и нашей планеты. Ядерная и радиационная безопасность врага не беспокоит. Человеческие жизни украинцев, европейцев и собственных граждан ему безразличны", - подчеркнул министр.

Галущенко также отметил, что уже несколько дней Украина пытается донести этот тезис до Международного агентства по атомной энергии. "Мы требовали вмешательства этой международной организации и жесткие решения в отношении агрессора. Но их пока нет", - констатировал Галущенко.

Он добавил, что Украина также требует не только профессиональной оценки происходящих событий, но и реального вмешательства, принятия самых жестких мер, в том числе со стороны НАТО и стран-обладателей ядерного оружия.

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