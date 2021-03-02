В прошлом году компания завершила крупнейший экологический проект в истории Украины.

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа «Метинвест» в 2020 году направила более 200 млн долл. на экологические проекты и планирует в текущем году увеличить эту цифру.

Об этом в интервью The Brussels Times сообщил генеральный директор «Метинвеста» Юрий Рыженков.

«В целом в 2020 году мы направили более 200 млн долл. на экологические проекты, и в этом году мы планируем увеличить эту цифру», - сказал Рыженков.

Также он сообщил, что в прошлом году компания завершила крупнейший экологический проект в истории Украины - реконструкцию аглофабрики на ММК им. Ильича, что позволило в разы снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

«Только в прошлом году «Метинвест» завершил основные работы по крупнейшему экологическому проекту в истории Украины – реконструкции аглофабрики на ММК им. Ильича. Строительные работы активно велись последние пять лет, при этом инвестиции превышают 160 млн долл. наших собственных средств», - отметил он.

По словам Рыженкова, текущий год для «Метинвеста» особенный, так как компания будет отмечать свое 15-летие и планирует реализовать масштабную инвестиционную программу.

«В этом году мы отмечаем наше 15-летие и планируем реализовать масштабную инвестиционную программу – ключевые проекты, направленные на развитие и повышение внутренней эффективности, а также на будущее. Это будет одним из знаковых событий. При этом мы продолжим инвестировать в наши экологические проекты по снижению углеродного следа, это важная часть наших мероприятий по ESG», - сказал он.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

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Автор: УНИАН