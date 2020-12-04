В зоопарке надеются, что вскоре в семье красных панд появится пополнение / Скриншот
Красные панды - новые звезды зоопарка Сантьяго в Чили.
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Ичиха и Попо приехали из Японии еще в марте.
Но из-за пандемии зоопарк в Сантьяго оставался закрытым до декабря, и как только открылся - красные панды сразу стали любимцами публики, ведь раньше животных этого вида в чилийском зоопарке не было никогда.
Для них обустроили два вольера - в помещении и на улице. В зоопарке надеются, что вскоре в семье красных панд появится пополнение.
Дебют в зоопарке: в Чили красные панды стали любимцами публики
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