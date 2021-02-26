Течение служит Земле в качестве мощного теплового насоса, сильно влияя на климат, но новые данные свидетельствуют, что эта система может потерять нужное равновесие.

На протяжении более чем тысячи лет система Гольфстрима еще никогда не была такой слабой, как в последние 10 лет. Такой вывод сделала команда ученых из Ирландии, Великобритании и Германии, которая опубликовала результаты своего исследования в журнале Nature Geosciences.

Эти выводы тревожны. Потому что гигантская циркуляция океана - одна из важнейших систем распределения тепла на Земле. Об этом пишет Der Spiegel. Ее ослабление может привести к ощутимым последствиям для климата на планете.

Читайте такжеСнег в Антарктиде стал малинового и зеленого цвета: диковинные фотоАтлантический меридиальный циркулирующий поток - именно так называют ученые систему Гольфстрима. По словам научного сотрудника Потсдамского института исследования климатических изменений Штефана Рамшторфа, она функционирует как "гигантская конвейерная лента, которая переносит теплые поверхностные воды с экватора на север, а холодные воды на глубине отправляет обратно, на юг". Таким образом, распределяется большое количество тепла на планете.

Рамшторф регулярно пишет статьи для Der Spiegel. Он ранее заметил, что течение Гольфстрима замедлилось примерно на 15% с середины 20-го века. Это было связано с глобальным потеплением, вызванным людьми. Но надежных данных о долгосрочном развитии течения не было. Важные замеры проводились лишь с 2004 года. Теперь ученые учли так называемые прокси-данные, которые можно назвать естественными свидетелями прошлого.

"Мы использовали комбинацию из трех различных типов данных для получения информации об океанических течениях. Среди них - изменение температур в Атлантическом океане, распределение водяных масс и размер фракций почвы. При этом некоторые архивы начинаются с периодов от 100 до 1600 лет назад", - пояснил Левке Цезар из Ирландского национального института, который тоже принял участие в исследовании.

Читайте такжеБилл Гейтс вложит $2 миллиарда в борьбу с изменением климатаСочетание данных показало, что после длительного и относительно стабильного периода примерно в 1850 году начало наблюдаться ослабление с более ощутимым спадом в середине 20-го века. Ослабление Гольфстрима влияет на оба побережья Атлантического океана. Например, в Европе замедление течения может вызвать увеличение количества экстремальных погодных явлений. Например, снежные бури над Атлантикой могут стать мощнее.

Хотя другие исследования указывают, что потенциальными последствиями замедления Гольфстрима может стать аномальная жара и засуха летом. Однако, чтобы точно определить, к чему приведет замедление, нужны дальнейшие исследования, которые уже ведутся.

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Перевод: Лесь Дымань