Глобальное изменение климата влияет не только на военную инфраструктуру и ведение боевых действий, но и в целом провоцирует нестабильность в мире.

Пентагон будет учитывать глобальное изменение климата в национальной оборонной стратегии и тактике ведения боевых действий.

Такое распоряжение отдал президент США Джо Байден, сообщает N+1 со ссылкой на Breaking Defense.

Ожидается, что новая стратегия будет представлена в 2022 году. В ближайшие 4 месяца Пентагон проведет оценку рисков для военных, связанных с изменением климата.

Действующая сейчас в США национальная оборонная стратегия не учитывает риски, вызванные глобальным изменением климата. При этом на протяжении последних нескольких лет военные признавали, что такие изменения уже сказываются на функционировании морских и сухопутных баз на территории США и за ее пределами. По оценке Пентагона, только лишь в 2019 году было зафиксировано влияние изменений климата на 79 военных объектов.

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В чем именно заключается влияние изменений климата на военные объекты, Пентагон не раскрывает.

Ранее сообщалось, что из-за таких изменений, в частности, увеличился сезон судоходства в арктической зоне. Это и некоторые другие последствия изменений военные, вероятно, и будут учитывать в новой национальной оборонной стратегии.

По предварительной оценке американских военных, глобальное изменение климата влияет не только на военную инфраструктуру и ведение боевых действий, но и в целом провоцирует нестабильность в мире.

Согласно распоряжению Байдена, с января 2022 года Пентагона должен будет ежегодно докладывать Белому дому о новых рисках, связанных с глобальным изменением климата, и учитывать их при разработке новых военных документов.

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Автор: УНИАН