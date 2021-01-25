Всего за период с 2000 по 2019 год в мире зарегистрировано более 11 тысяч экстремальных погодных явлений, в результате которых погибли почти 480 тысяч человек.

Увеличение числа экстремальных природных явлений напрямую связано с изменениями климата.

К таким выводам пришли эксперты экологической организации Germanwatch, передает DW.

"2019 год войдет в историю как год разрушительных ураганов", - отмечается в подготовленном организацией Индексе глобальных климатических рисков (KRI), в опубликованном в понедельник, 25 января.

Особо уязвимыми к стихийным бедствиям, таким как штормы, наводнения или засухи, остаются развивающиеся страны. Но ущерб от природных катаклизмов растет и в развитых странах.

Согласно рейтингу, в 2019 году наиболее уязвимыми для природных катастроф оказались Мозамбик, Зимбабве и Багамские острова. В первую десятку также попали Япония, Малави, Афганистан и Индия. Украина оказалась на 85 месте.

Мозамбик, Зимбабве и Малави сильно пострадали от последствий тропического циклона Идай, ставшего самым разрушительным в западной части Индийского океана за всю историю метеонаблюдений. В трех странах погибли более 1100 человек, суммарный ущерб превысил 6 млрд долларов.

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В долгосрочном индексе, который рассматривает последствия экстремальных погодных явлений за последние 20 лет (2000-2019 годы), сильнее всего пострадали Пуэрто-Рико, Мьянма и Гаити. За ними следуют Филиппины, Мозамбик и Багамские острова. Украина в этом индексе заняла 94 место.

Всего за период с 2000 по 2019 годы, отмечают экологи, по всему миру зарегистрировано более 11 тыс. экстремальных погодных явлений, в результате которых погибли почти 480 тысяч человек. Материальный ущерб за это время составил 2,56 трлн долларов США.

Восемь из десяти наиболее уязвимых от природных катаклизмов государств, отмеченных в долгосрочном индексе, входят в группу стран с низким уровнем доходов на душу населения. Но тот факт, что Япония занимает четвертое место в индексе на 2019 год, а Германия входит в число первых 20 государств в долгосрочном индексе, показывает, что и развитые страны становятся жертвами экстремальных природных явлений, отмечают авторы исследования.

Germanwatch издает ежегодный Индекс глобальных климатических рисков с 2006 года на основе базы данных стихийных бедствий перестраховщика Munich Re, а также социально-экономических данных Международного валютного фонда (МВФ).

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Автор: Александр Топчий