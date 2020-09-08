По словам ученого, можно разбивать все политические манипуляции на эко-тему в пух и прах, если требовать аргументацию и ссылки на источники информации.

Экологическая тематика без качественных научных исследований дает политикам возможности для манипуляций в предвыборный период.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил ведущий научный сотрудник Института экономики и прогнозирования НАН Украины, кандидат технических наук, председатель комитета Профессиональной ассоциации экологов Украины Александр Дячук.

По его мнению, Украина в целом и отдельные объединенные территориальные громады в частности не сможет добиться успехов в своем развитии, если не будет опираться на научные исследования хорошего качества в экономической, социальной, инфраструктурной, экологической, управленческой сферах.

«Именно отсутствие объективных профессиональных исследований и расчетов, публичного их обсуждения дает широкие возможности как для манипулирования, так и для принятия не самых лучших управленческих решений. Наличие же основательного комплексного анализа проблемы и современных подходов к ее решению, которые открыты для экспертизы, - это лучший аргумент в ограждении от манипуляций», - сказал Дячук.

Он отметил, что ученые подходят комплексно к решению той или иной проблемы и не предлагают быстрых и универсальных решений. Они используют методы, которые можно проверить.

«Наука обезопасит от манипуляций. Можно разбивать все манипуляции в пух и прах, если требовать аргументацию и ссылки на источники», - пояснил ведущий научный сотрудник Института экономики и прогнозирования НАНУ.

По его словам, политические партии достаточно часто финансируют работы, связанные с социологическими исследованиями. В то время как анализ влияния и способов реализации таких программ никто не финансирует.

«Хотелось бы, чтобы партии так же финансировали комплексные исследования способов и последствий реализации их программ, публично обсуждали их с обществом, используя научно обоснованные аргументы», - сказал Дячук.

Он считает, что настоящие ученые довольно часто входят в ряды экологических движений, где пытаются реализовать свои знания, однако также достаточно частое их вхождение в политические партии, к сожалению, не характеризуется эффективностью применения их наработок в основе политической деятельности.

«Ученый может быть привлечен в политическую партию, чтобы повысить рейтинг, но нужно понимать, действительно ли его взгляды используются партией в своей политической программе. То же касается и активистов. Важно понимать, какая их цель. Настоящие эко-активисты, а не «псевдо», всегда работают в паре с учеными или экспертами и знают свое дело и могут требовать результатов у правительства», - пояснил ученый.

«Призываем общество, СМИ, всех неравнодушных тщательно проверять экологическую информацию, отсеивать манипулятивные и лживые сведения до их публикации и распространения, разоблачая манипуляторов», - добавил Дячук.

Как сообщал УНИАН, Профессиональная ассоциация экологов Украины призывает политиков прекратить предвыборные манипуляции на тему защиты окружающей среды, поскольку они дискриминируют сам институт гражданского общества и возможности для устойчивого развития страны в целом.

По словам президента ассоциации, о проблемах окружающей среды вспоминают либо на выборах, либо во время экологических катастроф. Лишь немногие лидеры, структуры, общественные организации регулярно и настойчиво акцентируют внимание на реальных угрозах и необходимости системных подходов и решений к устранению проблем.

Руководитель программы Организации Объединенных Наций по промышленному развитию UNIDO в Украине Игорь Кирильчук отметил, что предвыборные манипуляции на тему защиты окружающей среды не позволяют Украине эффективно использовать международную финансовую помощь, направленную на развитие экологически дружественных технологий.

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Автор: УНИАН