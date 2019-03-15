В Киеве люди присоединились ко всемирной акции в защиту климата (фоторепортаж)

Подобные акции ожидаются в более 30 странах мира 15 марта.

Киевская молодежь присоединилась к акции в защиту экологии, которая происходит 15 марта в различных странах мира.

Люди протестовали под Кабинетом министров, сообщает Громадське.

Активисты в Киеве требуют повышения энергоэффективности и перехода на возобновляемую энергетику.

Ранее ученики и студенты в Австралии не вышли на занятия и устроили масштабные акции протеста. Тысячи подростков в Австралии бастуют из-за глобального потепления. Протесты ожидают во всем мире. Они требуют, чтобы власть обратила внимание на проблему глобального потепления. На улицы вышли тысячи подростков.

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Подобные акции ожидаются в более 30 странах мира в пятницу, 15 марта.

Идея забастовки принадлежит 16-летней активистке из Швеции Грете Тунберг, которая в августе прошлого года начала пропускать школу по пятницам, чтобы привлечь внимание к проблеме климатических изменений.