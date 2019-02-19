Умер популяризатор термина "глобальное потепление" Уоллес Брокер

Брокер был известным климатологом, его главный научный интерес заключался в определении роли океана в изменении климата.

Ученый Уоллес Смит Брокер умер в понедельник в больнице Нью-Йорка.

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Как сообщает The Washington Post, ему было 87 лет. В последние месяцы ученый болел.

Брокер был известным климатологом, его главный научный интерес заключался в определении роли океана в изменении климата, передает kommersant. Уоллес Брокер являлся популяризатором термина «глобальное потепление». В широкое пользование он ввел его в статье в 1975 году. В ней ученый предсказал нынешний подъем глобальных температур в результате повышения уровня углекислого газа.

В конце 2018 года в Катовице прошла конференция ООН по климату. По результатам двухнедельной сессии приняты руководство по адаптации к изменению климата и свод правил реализации соглашения - но они описывают лишь отчетность стран о выполнении взятых обязательств, климатических мерах и расходах.