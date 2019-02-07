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Острова будут подтоплены: ученые предупреждают о грядущей катастрофе

09:58, 07 февраля 2019
Климат
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом пишут Факты ICTV со ссылкой на EurekAlert!.

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Огромное количество талой воды с ледяного щита Гренландии и Антарктиды попадет в Мировой океан. Последствия этого – нарушение морских течений и изменение распределения среднегодовых температур по всей планете. В Арктике, Восточной Канаде и Центральной Америке станет жарче, а в северо-западную часть Европы наоборот придет понижение температуры.

Между 2065 и 2075 годами произойдет быстрое повышение уровня моря. Тогда острова Тихого океана будут подтоплены.

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Теги: #глобальное потепление#мировой океан#таяние ледников