Ученые предлагают посадить триллион деревьев для борьбы с глобальным потеплением

По словам ученых, освоение заброшенных земель позволит сдержать две важнейшие проблемы - изменение климата и вымирание живых организмов.

Швейцарские экологи подсчитали, что высаживание лесных массивов в глобальном масштабе - с увеличением их количества примерно на треть - позволило бы остановить накопление антропогенного углекислого газа, а также снизить его нынешнее содержание в воздухе.

Об этом сообщает Naked-science.

Ученые оценили потенциальное количество углерода, которое способны связать из воздуха накапливающие биомассу деревья.

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«Сейчас это 400 гигатонн в трех триллионах деревьев, и если вы увеличите их число еще на триллион, то получите еще порядка сотни гигатонн, выведенных из атмосферы, то есть практически столько, сколько человечество выбрасывает за десятилетие», — сказал доктор Томас Кроутер из Швейцарской высшей технической школы Цюриха в интервью для The Independent.

По словам Кроутера, существующие территории планеты способны легко разместить еще около 1,2 триллиона деревьев.

«Мы не нацелены на городские или сельскохозяйственные земли, только на заброшенные или деградировавшие территории», заявил он.

Их освоение позволит сдержать две важнейшие проблемы - изменение климата и вымирание живых организмов - одновременно.