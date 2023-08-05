На участке сосредоточена основная часть всех степных экосистем острова.

В течение 5 дней пылает самый ценный степной участок в Национальном природном парке на острове Джарылгач, который с первых дней полномасштабного вторжения находится в оккупации. Об этом сообщает Украинская Природоохранная Группа.

Как отмечают экологи, горящий участок - зона абсолютной заповедности в национальном парке, где ограничено даже посещение людьми.

"Здесь сосредоточена основная часть всех степных экосистем острова (остальная территория в разной степени заболочена или периодически подтапливается) и популяции всех редких степных животных, которые есть на острове. Также здесь концентрируется наибольшее количество копытных, обитающих на Джарылгаче", - отмечается в сообщении.

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Также указано, что этот участок получил охранный статус как заказник еще в 1974 году, за 35 лет до создания самого национального парка.

"Без сомнения, пожар, который никто даже не пытается потушить, принесет колоссальные потери биоразнообразию острова", - прогнозируют экологи.

Оккупация Джарылгача - что известно

Как сообщал УНИАН, остров Джарылгач в Херсонской области оккупанты используют как полигон для подготовки своих военных. Он был оккупирован еще в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Сейчас единственным достоверным источником информации о состоянии природы Джарылгача остаются спутниковые снимки и оценить уже нанесенный оккупантами ущерб объективно невозможно.

Однако экологи отмечают, что даже если на острове не будут происходить боевые действия, само по себе перекрывание пролива, создание сухопутного "моста" между островом и материком и пребывание там россиян создают серьезные риски для природы.

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