Ученые говорят, что это не связано с глобальным потеплением.

Гигантский айсберг размером с Лондон откололся от антарктического шельфового ледника. Об этом сообщает NDTV.

Как сообщается, огромный айсберг площадью почти 1550 квадратных километров оторвался от шельфового ледника Бранта толщиной 150 метров. Айсберг откололся, когда трещина, известная как Пропасть-1, полностью прошла через шельфовый ледник.

Однако, как сообщается, событие не связано с изменением климата. Британская антарктическая служба (BAS) заявила, что это было ожидаемым и является "частью естественного поведения шельфового ледника Бранта".

Видео дня

Это уже второй подобный разрыв за последние два года. В феврале 2021 года от шельфового ледника Бранта откололся айсберг площадью 1270 кв. км. BAS сообщила, что новый айсберг немного больше, и , вероятно, будет дрейфовать в том же направлении из-за течения.

Оба эти события произошли через десять лет после того, как ученые BAS впервые обнаружили рост обширных трещин во льду. До этого последний крупный кусок, оторвавшийся от Бранта, был в 1971 году.

По словам ученых, за последние два десятилетия потеря льда из ледникового щита Гренландии возросла.

В новом исследовании эксперты смогли измерить ледяной покров на расстоянии 300 километров от побережья и выяснили, что истончение льда распространилось гораздо выше по течению ледника, чем считалось ранее. Так, на расстоянии 100-200 км вверх по течению от побережья ледовый покров уменьшился на 2-3 метра всего за 10 лет. Таяние льда в Гренландии прослеживается до 250 км вглубь суши.

Вас также могут заинтересовать новости: