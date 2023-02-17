Они обнаружили неожиданный ладншафт в леднике, который "может стать основной причиной обрушения шельфового ледника".

Ученые обнаружили странные образования под ледниками Туэйтса или так называемым ледником судного дня и забили тревогу.

Согласно новому исследованию, он начал таять неожиданным образом, передает CNN. В частности, ученые обнародовали результаты исследования, которое они начали еще в 2019 году. Они показали "очень сложную картину", отметил океанограф Британской антарктической службы Питер Дэвис. В частности, ученые обнаружили, что скорость таяния под шельфовым ледником была ниже, чем ожидалось. "Ледник все еще в плохом состоянии, - прокомментировал Дэвис. - Мы выявили, что, ледник по-прежнему быстро отступает".

Ученые также были удивлены вторым открытием. Они выявили сложный подводный ледниковый ландшафт из странных лестничных террас и больших трещин, проходящих через весь шельфовый ледник. Исследователи выявили, что в этих частях таяние было наоборот очень быстрым. Теплая соленая вода заходила в трещины, расширяя их, что повышало нестабильность ледника.

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По мнению авторов исследования, таяние наклонного льда в трещинах и террасах "может стать основной причиной обрушения шельфового ледника".

Что такое ледники Туэйтса

Ледники Туэйтса размером с Флориду расположены в Западной Антарктиде. Часть того, что удерживает их на месте - это шельфовый ледник. Шельф действует как пробка, удерживая ледники и обеспечивая защиту от повышения уровня моря.

Частичное разрушение Туэйтса может повысить уровеньня моря более чем на 70 см и этого будет достаточно, чтобы затопить прибрежные населенные людьми районы по всему миру. При этом глобальный уровень океана поднимется на 10 футов, если Туэйтс разрушится. Теоретически на это может уйти не одна сотня лет, но есть подозрение, что ледник может разрушиться и раньше.

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