100 сетей для вылова крабов были установлены неподалёку от острова Джарылгач.

Пограничники в Черном море освободили почти 700 краснокнижных крабов из браконьерских ловушек.

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Как сообщили в Государственной пограничной службе, 100 сетей для вылова крабов были установлены неподалёку от острова Джарылгач. Так называемые краболовки являются запрещенными орудиями для ловли членистоногих в этом районе, подчеркнули в ведомстве.

Пограничники освободили и отпустили в среду около 700 каменных крабов.

В ГПСУ напоминают, что вылов краснокнижных крабов наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, с конфискацией орудий и средств промысла.

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Автор: Виталий Саенко