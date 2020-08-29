Вылов краснокнижных крабов наказывается штрафом / dpsu.gov.ua
Пограничники в Черном море освободили почти 700 краснокнижных крабов из браконьерских ловушек.
Читайте такжеУченые нашли связь между землетрясениями и выбросами углекислого газа
Как сообщили в Государственной пограничной службе, 100 сетей для вылова крабов были установлены неподалёку от острова Джарылгач. Так называемые краболовки являются запрещенными орудиями для ловли членистоногих в этом районе, подчеркнули в ведомстве.
Пограничники освободили и отпустили в среду около 700 каменных крабов.
В ГПСУ напоминают, что вылов краснокнижных крабов наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, с конфискацией орудий и средств промысла.
dpsu.gov.ua
Другие новости экологии, которые могут вас заинтересовать:
- В Испании пара пингвинов-лесбиянок стала родителями (видео)
- Цветение Днепра: экологи рассказали об опасности для киевлян (видео)
- В Индии редкую золотую черепаху считают реинкарнацией бога (фото)
- Лакомство для всех: в Киевском зоопарке продолжается Арбузная неделя (фоторепортаж)
- Это очень мило: в Лондонском зоопарке хитростями заманивали животных на весы (фоторепортаж)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram