Апокалиптические пожары и наводнения, циклоны и ураганы все чаще становятся новой нормой.

Сегодня наша планета находится в "очень тяжелом состоянии", потому как человечество развязало самоубийственную войну против природы, которая в свою очередь наносит "ответный удар" и экосистемы "исчезают на наших глазах".

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления в Колумбийском университете в Нью-Йорке, пишет Голос Америки.

Каждый год человечество теряет по 10 млн гектаров леса, океаны "задыхаются от пластмассовых отходов". Загрязнение воздуха и воды ежегодно уносит жизни 9 млн человек, что более чем в 6 раз превышает нынешние потери от пандемии.

В двух новых авторитетных докладах Всемирной метеорологической организации и Программы ООН по окружающей среде говорится о том, "насколько мы близки к климатической катастрофе", подчеркнул Гутерриш.

"2020 год войдет в тройку самых теплых лет за всю историю, даже с учетом охлаждающего эффекта явления "Ла-Нинья" в этом году. Последнее десятилетие стало самым теплым в истории человечества. Температура океана достигла рекордно высокого уровня. В Арктике в 2020 году были зафиксированы исключительно высокие температуры, более чем на 3 градуса Цельсия выше среднего, а в северной Сибири - более чем на 5 градусов. В октябре площадь арктического льда сократилась до рекордного малого значения, а сейчас его восстановление идет рекордно низкими темпами", - заявил генсек ООН.

Кроме того, тает вечная мерзлота и, соответственно, выделяет метан, мощный парниковый газ. Апокалиптические пожары и наводнения, циклоны и ураганы все чаще становятся новой нормой. За сезон ураганов, как отметил Гутерриш, в северной части Атлантики прошло 30 ураганов, что более чем в два раза превышает средний показатель за долгие годы и является новым сезонным рекордом. В прошлом году такие бедствия обошлись миру в 150 млрд долларов.

По словам генсека ООН, карантинный режим в связи с COVID-19 привел к временному уменьшению выбросов и загрязнения окружающей среды. Однако уровень содержания углекислого газа все еще является рекордно высоким и продолжает расти. В 2019 году уровень содержания углекислого газа достиг 148 процентов от доиндустриального уровня. В 2020 году, несмотря на пандемию, тенденция к повышению сохранилась. Показатели содержания метана взлетели еще выше - до 260 процентов. Содержание закиси азота, которая является мощным парниковым газом, также наносящим вред озоновому слою, увеличилось на 123 процента.

В целом, сегодня, как заявил Гутерриш, объем выбросов на 62 процента выше, чем в 1990 году, когда начались международные переговоры по климату.

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Генсекретарь ООН призвал в процессе преодоления пандемии «не просто перезагрузить мировую экономику, но и преобразовать ее».

"Во-первых, в ближайшие три десятилетия нам необходимо добиться глобальной углеродной нейтральности. Во-вторых, мы должны обеспечить глобальное финансирование деятельности в рамках Парижского соглашения, которое является глобальным планом действий в климатической области. В-третьих, мы должны добиться прорыва в области адаптации, чтобы защитить мир - и особенно наиболее уязвимые народы и страны - от воздействия климата", - заявил Гутерриш.

Как отметил Гутерриш, Евросоюз уже взял на себя обязательство стать первым "климатически нейтральным континентом" к 2050 году. Кроме того, Великобритания, Япония, Республика Корея и более 110 других стран обязались обеспечить углеродную нейтральность к 2050 году. Будущая администрация Соединенных Штатов, как подчеркнул генсек ООН, поставила перед собой точно такую же цель. Китай обязался сделать это до 2060 года.

"Это означает, что к началу следующего года страны, на долю которых приходится более 65 процентов глобальных выбросов углекислого газа и более 70 процентов мирового ВВП, возьмут на себя амбициозные обязательства по обеспечению углеродной нейтральности", - добавил Гутерриш.

Главной целью ООН на 2021 год, особо подчеркнул Гутерриш, станет создание Глобальной коалиции за обеспечение углеродной нейтральности.

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Автор: УНИАН