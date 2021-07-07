Племенное стадо доставят на юг Кении из парка диких животных в графстве Кент.

Британские зоозащитники решили отправить 13 слонов обратно в Африку, чтобы заново их одичать. Они говорят, что эта попытка "первая в мире".

Об этом пишет BBC.

Племенное стадо доставят на юг Кении из парка диких животных в графстве Кент, которым занимается жена премьера Бориса Джонсона, в специальных ящиках.

Стадо, состоящее из трех слонят, живет в вольере в парке близ Кентербери.

Читайте такжеВ Новой Зеландии осудили фермера за эвтаназию 226 овецВ комментарии журналистам, зоозащитники пояснили, что неволя очень вредит репродуктивной системе слонов. Самки проживают примерно половину установленной жизни.

При этом перевозка произойдет с "большими рисками", однако в Британии пообещали создать комфортные условия для животных.

Стадо общим весом в 25 т будут транспортировать в специальных ящиках с ветеринарной поддержкой. Как только они привыкнут самостоятельно заходить и выходить из ящиков, это станет сигналом готовности животных к большому путешествию.

На сегодня в Кении рассматривают два участка для размещения прибывших слонов.

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Автор: Яна Ставская