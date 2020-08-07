Билл Гейтс предсказал кризис хуже пандемии
Основатель Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал кризис, последствия которого принесут больший вред, чем пандемия коронавируса.
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Речь идет об экологическом кризисе, связанном с изменением климата. Гейтс ожидает такой кризис через несколько десятилетий. «Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже», - написал он в своем блоге, передает kommersant.
По мнению основателя Microsoft, чтобы избежать экологического кризиса, следует снизить объем выбросов парниковых газов в атмосферу. Он призвал направить на это силы ученых, в том числе в развивающихся странах. В ином случае, по оценке Гейтса, летальность от повышения температуры на планете к 2100 году будет в пять раз превышать летальность от коронавируса.
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