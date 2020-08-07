Билл Гейтс предсказал кризис хуже пандемии

По мнению основателя Microsoft Билла Гейтса, как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже.

Основатель Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал кризис, последствия которого принесут больший вред, чем пандемия коронавируса.

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Речь идет об экологическом кризисе, связанном с изменением климата. Гейтс ожидает такой кризис через несколько десятилетий. «Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже», - написал он в своем блоге, передает kommersant.

По мнению основателя Microsoft, чтобы избежать экологического кризиса, следует снизить объем выбросов парниковых газов в атмосферу. Он призвал направить на это силы ученых, в том числе в развивающихся странах. В ином случае, по оценке Гейтса, летальность от повышения температуры на планете к 2100 году будет в пять раз превышать летальность от коронавируса.

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