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Билл Гейтс предсказал кризис хуже пандемии

10:55, 07 августа 2020
Экология
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Иллюстрация / REUTERS

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Речь идет об экологическом кризисе, связанном с изменением климата. Гейтс ожидает такой кризис через несколько десятилетий. «Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже», - написал он в своем блоге, передает kommersant.

По мнению основателя Microsoft, чтобы избежать экологического кризиса, следует снизить объем выбросов парниковых газов в атмосферу. Он призвал направить на это силы ученых, в том числе в развивающихся странах. В ином случае, по оценке Гейтса, летальность от повышения температуры на планете к 2100 году будет в пять раз превышать летальность от коронавируса.

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