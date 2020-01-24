Меркель - о борьбе с изменением климата: вопрос выживания

По ее словам, несмотря на совместные действия, каждая страна должна отдельно вносить свой вклад.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что достижение целей Парижской конференции по климату может стать вопросом выживания для всей Европы.

Об этом она сказала в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет DW.

Канцлер ФРГ отметила, что обязательств, которые взяли на себя государства, недостаточно для достижения поставленной цели – ограничения роста средней температуры на планете 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.

По ее словам, человечество должно действовать сообща, но, при этом каждая страна должна отдельно вносить свой вклад. Для Европы эта цель означает, что к 2050 году континент должен стать "климатически нейтральным" - не выбрасывать больше в атмосферу парниковые газы, а неизбежные выбросы компенсировать другими мерами. Для этого необходимы изменения гигантского исторического масштаба, сказала Меркель. Эта трансформация означает, что европейцам придется в ближайшие 30 лет отказаться от стиля жизни и того способа экономической активности, к которым они привыкли в индустриальную эпоху. Канцлер напомнила, что Германия заканчивает выход из атомной энергетики и намерена к 2038 году закрыть все угольные электростанции.

Читайте такжеФорум в Давосе: экоактивисты провели акции протеста в костюмах коал (видео)

Меркель предостерегла от конфликтов в обществе между теми, кто не верит в изменение климата, и теми, кто ставит борьбу с изменением климата во главу угла. По ее словам, этот конфликт выражается в столкновении фактов и эмоций. Полное непонимание, которое царит между этими двумя группами, нужно преодолевать посредством диалога. Говоря о движении школьников "Пятницы для будущего" (Fridays for Future), глава правительства ФРГ также призвала позитивно и конструктивно относиться к "нетерпению молодежи", у которой совсем другая жизненная перспектива.

Читайте такжеВысадка триллиона деревьев: Трамп заверил, что США присоединятся к глобальной инициативе экологов

Одним из путей достижения климатических целей Меркель назвала сотрудничество ЕС с Китаем. Именно тема климата станет одной из главных во время предстоящего саммита ЕС - Китай, который пройдет в Германии в сентябре. Канцлер ФРГ отметила, что Китай вводит систему торговли квотами на вредные выбросы, и ее можно связать с уже существующей подобной системой в ЕС. Кроме того, Китай активно действует в Африке. Евросоюз и КНР могут выработать общие механизмы деятельности, которые позволили бы африканским странам развиваться самостоятельно.