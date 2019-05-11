На Львовщине построят 5 коммунальных солнечных электростанций

Проект будет реализован в Сокальском районе.

На Львовщине в Сокальском районе построят 5 коммунальных солнечных электростанций.

Об этом сообщает Varta.

Детальный проект строительства СЭС уже готов, он был создан при финансовой поддержке ЛОГА и районного совета.

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Электростанции разместят в пределах Белзского и Великомостивского городских советов, а также в пределах Тартаковского, Корчивского и Хоробривского сельсоветов.

Средства для изготовления проектов земельных отводов и стадий проектов строительства СЭС предусмотрены Программой развития альтернативной энергетики на 2019-2020 годы, которую Сокальская районная рада приняла в 2019 году.

Реализация «солнечных» проектов позволит увеличить генерирующие мощности коммунальных предприятий района по производству альтернативной энергии, уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу, улучшить состояние окружающей среды, увеличить поступления средств в местные бюджеты и создать новые рабочие места.