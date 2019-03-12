Журналисты объяснили, как олигархи продают украинцам "зеленую энергию" по цене обычной (видео)

В Украине действует самый высокий «зеленый» тариф на солнечную энергию.

В Украине действует законодательство, согласно которому потребители вынуждены покупать так называемую «зеленую» электроэнергию почти в четыре раза дороже, чем угольную.

Как говорится в сюжете программы «Гроші», такая ситуация связана с тем, что «зеленая» энергетика стала бизнесом для избранных олигархов, таких как Ринат Ахметов и Сергей Левочкин.

«Зеленый» тариф – это специальная цена, установленная именно для возобновляемых источников энергии.

Читайте такжеЕС и международные доноры призывают страну запустит «зеленые» аукционы

«Зеленая электроэнергия», и вся энергия из других источников, попадает в распоряжение ГП «Энергорынок», которое потом миксует ее и продает по единой цене. То есть для потребителей нет разницы, какими батареями они пользуются – государство, по закону, должно выкупать всю «зеленую» электроэнергию. И в результате, чем больше будут тарифы на «зеленую электроэнергию», тем больше будут приходить платежки.

В Украине действует самый высокий «зеленый» тариф на солнечную энергию – 15 евроцентов за КВт/ч (5,5 грн с НДС). Установка ветровых или солнечных генераторов в последнее время стала дешевле, но тарифы не меняются.

«Вот это классика жанра – когда под правильными лозунгами принимается абсолютно коррупционный и неправильный законопроект», – отмечает эксперт по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

По его словам, такую схему с льготами для олигархов основал бывший первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев и сам на этом зарабатывал.

Также на сегодняшних тарифах зарабатывают и нардепы. Например, Максим Ефимов, Степан Ивахив, Анатолий Матвиенко, а также сын нардепа Богдана Дубневича Павел.

Но настоящим лидером по доходам на «зеленых тарифах» является бизнесмен Ринат Ахметов и его компания ДТЭК, которая недавно построила одну из крупнейших солнечных электростанций в Европе.

Проблему единых тарифов должны решить тарифные аукционы для «зеленой» энергетики, где конкурируют пять-семь чесноков, предлагая каждый свои цены. Соответствующий законопроект сейчас рассматривают депутаты и он уже прошел первое чтение в парламенте. Однако в нем могут быть нюансы в пользу ДТЭК, отмечают журналисты. И от того, в каком виде он будет принят, зависит, сколько денег из карманов украинцев перекочуют на счета олигархов, резюмируют журналисты.