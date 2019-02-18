Турция хочет построить в Украине более десятка солнечных электростанций

По информации самой компании, уже началось строительство станций мощностью 25 МВт.

Турецкая компания EMSOLT, в портфеле которой более 60 МВт введенных мощностей солнечной энергогенерации, планирует запустить в Украине ряд проектов по строительству солнечных электростанций общей мощностью более 160 МВт.

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Об этом сообщается на сайте компании EMSOLT.

По информации компании, портфель по проектам в Украине на данный момент достиг общей мощности 160,7 МВт, при этом уже началось строительство станций мощностью 25 МВт, в то время как 85,7 МВт мощностей готовы к строительству, а остальные 50 МВт находятся в стадии разработки.

Отмечается, что текущие проекты солнечных электростанций подразумевают реализацию более десятка объектов в трех областях Украины.

Среди них Днепропетровская область с самым крупным проектом мощностью 24 МВт, Житомирская область с самым крупным проектом под названием "Коростень" мощностью 75 МВт, а также Хмельницкая область.

Точные локации объектов, их стоимость, а также сроки реализации не указываются.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук по результатам встречи с представителями турецкой компании EMSOLT сообщил, что компания уже начала строительство солнечной электростанции в Хмельницкой области мощностью 11 МВт и планирует расширить свой портфель до мощности более 100 МВт.

В 2018 году в Украине введено в эксплуатацию 742,5 МВт мощностей, генерирующих энергию из возобновляемых источников, что в 2,8 раза превышает объем мощностей, введенных за предыдущий год.

К концу 2018 года общая установленная мощность ВИЭ достигла 2117 МВт.

Главным механизмом для стимулирования развития такой энергетики в Украине являются "зеленые" тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.

Справка УНИАН. EMSOLT - это турецкая компания, которая в основном занимается инвестициями в области "чистой" энергии, а также в робототехнику и искусственный интеллект. Компания разработала уникальную инвестиционную модель по солнечным и биогазовым технологиям. В 2017 году компания заинтересовалась рынком солнечной энергии в Украине.

В портфеле компании есть 60 МВт солнечных электростанций в различных регионах Турции, а также 6,5 МВт установленных биогазовых мощностей.