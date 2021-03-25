Ее участники проведут на ледяном континенте около 13 месяцев.

24 марта на станцию "Академик Вернадский" отправилась 26-я летняя антарктическая экспедиция.

Об этом сообщается в пресс-релизе Национального антарктического научного центра.

"Ее участники проведут на ледяном континенте около 13 месяцев. Команда снова является самой молодой среди всех предыдущих экспедиций, но возглавил ее один из самых опытных украинских полярников", – рассказали в НАНЦ.

Руководителем экспедиции будет рекордсмен по количеству зимовок на "Вернадском" – ученый-геофизик из Харькова Богдан Гаврилюк. Для него это будет уже девятая летняя экспедиция.

Всего в 26-й экспедиции будет 12 участников: из них 11 мужчин и одна женщина. Географически, больше всего в составе экспедиции представителей Харьковщины – трое, по двое – из Киева и Черниговской, по одному участнику – из Винницкой, Запорожской, Полтавской, Киевской и Львовской областей.

Экспедицией запланированы исследования по пяти основным направлениям:

геокосмические;

геолого-геофизические;

гидрометеорологические;

океанографические;

биологические.

"Большая часть экспедиции отправилась в Антарктиду из аэропорта "Борисполь". Их путь проляжет через Турцию, Бразилию и Чили, где команду ждет 2-недельный карантин. Поэтому кораблем они должны добраться до станции", - сообщили в НАНЦ.

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Автор: Олег Давыгора