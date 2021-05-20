По словам актрисы, на время съемок ей пришлось закрыть нос и уши, чтобы туда не могли залезть пчелы.

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли приняла участие в фотосессии с роем пчел, чтобы привлечь внимание к проблеме их исчезновения. Фотосессия посвящена всемирному дню пчел, который отмечается 20 мая.

Видео со съемок опубликовано на YouTube-канале National Geographic.

С помощью этой фотосессии Джоли хочет привлечь внимание к необходимости защиты насекомых и совместной программе ЮНЕСКО и косметического дома Guerlain Women for Bees. В рамках нее женщин обучают работать с пчелами: разводить их и защищать их места обитания по всему миру.

«Было просто приятно находиться в контакте с этими прекрасными существами. Конечно, был гул и пришлось быть действительно неподвижной, что для меня нелегко», – поделилась актриса.

Фотосессия с пчелами: что еще известно

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По ее словам, на время съемок ей пришлось закрыть нос и уши, чтобы туда не могли залезть пчелы.

Также актриса рассказала, что одна пчела залезла ей под платье.

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Автор: Катерина Шварц