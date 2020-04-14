Новая украинская антарктическая экспедиция отправилась из Чили в Антарктиду (фото)

Ожидается, что к концу недели команда доберется до украинской антарктической станции «Академик Вернадский».

Команда 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) успешно завершила двухнедельную обсервацию в Чили и отправилась в Антарктиду.

Как сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, их отправка на судне «Бетанзос» состоялась в 05:45 (по киевскому времени) сегодня, 14 апреля, из порта Пунта-Аренас.

Этому предшествовала загрузка в течение нескольких суток 6 фур с продуктами, топливом и оборудованием. Также была проведена тщательная дезинфекция судна и груза, ведь Антарктида до сих пор остается единственным континентом, свободным от COVID-19.

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Ожидается, что к концу недели команда доберется до украинской антарктической станции «Академик Вернадский» через штормовой пролив Дрейка. Далее запланировано около 5 дней на разгрузку и столько же - на возвращение на материк участников 24-й УАЭ.

«Усилиями наших дипломатов есть договоренность, что правительство Чили пустит нашу экспедицию, которая уже более года проработала в Антарктиде, на свою территорию. Оттуда потом будет организована их отправка в Украину. Пути этого последнего этапа еще согласовываются и зависят от того, как будет развиваться ситуация с карантином в Украине и других странах на пути домой», - отметил руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.