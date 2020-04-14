Угроза коронавируса: сотрудники бостонского океанариума начали работать с животными, используя маски (видео)

Хотя вероятность передачи коронавируса от человека к животному считается низкой, в Бостоне хотят минимизировать риски для тюленей.

В Бостонском океанариуме тюленей приучают не бояться людей в масках.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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После того как на прошлой неделе коронавирус подтвердился у тигрицы из нью-йоркского зоопарка, все работники океанариума закрывают лицо во время общения с животными.

Хотя вероятность передачи коронавирус от человека к животному считается низкой, в Бостоне хотят минимизировать риски для тюленей.