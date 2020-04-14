Угроза коронавируса: сотрудники бостонского океанариума начали работать с животными, используя маски (видео)
12:35, 14 апреля 2020Экология
52 0
Хотя вероятность передачи коронавируса от человека к животному считается низкой, в Бостоне хотят минимизировать риски для тюленей.
В Бостонском океанариуме тюленей приучают не бояться людей в масках.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ зоопарке под Киевом показали, как звери радуются теплу (видео)
После того как на прошлой неделе коронавирус подтвердился у тигрицы из нью-йоркского зоопарка, все работники океанариума закрывают лицо во время общения с животными.
Хотя вероятность передачи коронавирус от человека к животному считается низкой, в Бостоне хотят минимизировать риски для тюленей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter