В МВД рассказали о радиационной ситуации в Чернобыльской зоне

Замминистра внутренних дел отметил, что пожар, который шел в сторону хранилища ядерных отходов "Подлесный", был потушен на дальних подступах еще утром.

Изменения радиационного фона на Чернобыльской АЭС, в зоне отчуждения или за ее пределами не наблюдается.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он отметил, что хранилище отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2 в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - это огромная железобетонная конструкция, обнесенная забором, внутри которой пока еще пустые ёмкости из монолитного железобетона, в которые в будущем зальют отработанное ядерное топливо с работающих украинских АЭС.

"ХОЯТ-1, на котором хранится отработанное ядерное топливо с остановленной в 2000 году Чернобыльской АЭС, находится на территории самой АЭС. Там сейчас полностью безопасно. Любые возгорания исключены", - подчеркнул Геращенко.

По его словам, хранилище отработанных ядерных отходов "Подлесное" также расположено в безопасном относительно лесных пожаров месте и также представляет собой несгораемые железобетонные конструкции.

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Он отметил, что вокруг хранилища лес был специально вырублен во избежание угрозы пожара, а до зеленых насаждений расстояние более 100 метров. "Пожар, который шел в сторону хранилища ядерных отходов "Подлесный", был потушен на дальних подступах еще утром. А никакого изменения радиационного фона ни на Чернобыльской АЭС, ни в зоне отчуждения, ни за ее пределами не наблюдается", - подчеркнул замминистра.

Как сообщал УНИАН, пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля, тогда огнем было охвачено 20 га.

6 апреля правоохранители задержали подозреваемого в причинении пожара. Им оказался 27-летний житель села Раговка, который для забавы поджег дикорастущую траву в нескольких местах вблизи заброшенной местной фермы. Задержанному вручено подозрение в причинении пожара по ч. 1 ст. 245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.

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7 апреля площадь пожара составляла около 35 га.

Сегодня, 13 апреля, член общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне добрался до Припяти, ему остается несколько километров до Чернобыльской АЭС, а огонь приближается к хранилищу радиоактивных отходов "Подлесный", где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны.