Улицы Британии из-за карантина заполонили мусор и чайки (фоторепортаж)

В Великобритании бушует коронавирус, на улицах нет людей, а коммунальщики не спешат убирать груды мусора.

В Британии, где каждый день от коронавируса умирает более 600 человек, буквально остановилась жизнь.

Читайте такжеУ тигрицы в зоопарке Нью-Йорка нашли коронавирус

Британские города наполняются мусором, а по улицам прогуливаются лишь чайки, питающиеся отходами.

Напомним, по последним данным, в Великобритании количество жертв коронавируса приблизилось к 5 тысячам. У 47 тысяч 806 человек было подтверждено инфицирование COVID-19.

Читайте также: