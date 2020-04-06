Улицы Британии из-за карантина заполонили мусор и чайки (фоторепортаж)
12:15, 06 апреля 2020Экология
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В Великобритании бушует коронавирус, на улицах нет людей, а коммунальщики не спешат убирать груды мусора.
REUTERS
В Британии, где каждый день от коронавируса умирает более 600 человек, буквально остановилась жизнь.
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Британские города наполняются мусором, а по улицам прогуливаются лишь чайки, питающиеся отходами.
Напомним, по последним данным, в Великобритании количество жертв коронавируса приблизилось к 5 тысячам. У 47 тысяч 806 человек было подтверждено инфицирование COVID-19.
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