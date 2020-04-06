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Улицы Британии из-за карантина заполонили мусор и чайки (фоторепортаж)

12:15, 06 апреля 2020
Экология
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REUTERS

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Британские города наполняются мусором, а по улицам прогуливаются лишь чайки, питающиеся отходами.

Напомним, по последним данным, в Великобритании количество жертв коронавируса приблизилось к 5 тысячам. У 47 тысяч 806 человек было подтверждено инфицирование COVID-19.

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