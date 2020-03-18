Из-за коронавируса пингвинов в океанариуме Чикаго приходится специально развлекать (видео)

Говорят, что без человеческого внимания птицам трудно проявлять свой природный ум и изобретательность.

Из-за коронавируса пингвинов в океанариуме Чикаго приходится специально развлекать.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Заведения закрыты, посетителей нет, а птицы любят внимание. Поэтому в океанариуме Чикаго их выпустили из вольера и дали свободно погулять по этажам.

Зоологи обнародовали видео, как пингвины топчутся между аквариумов и с интересом рассматривают там рыбок. Говорят, что без человеческого внимания птицам трудно проявлять свой природный ум и изобретательность, поэтому приходится их специально развлекать.

Как сообщал УНИАН, океанариум Шедда в американском Чикаго закрылся для посетителей из-за коронавируса. Теперь по пустым помещениям гуляет пара хохлатых пингвинов - Эдвард и Энни: их работники океанариума выпустили из вольеров.