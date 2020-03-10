На Житомирщине спасли раненого лебедя, которого хотели убить браконьеры

После трех часов поисков в камышах лебедя удалось найти и отловить.

На Житомирщине защитники животных спасли раненого лебедя, которого хотели убить браконьеры.

Об этом сообщает Kyiv Animal Rescue Group на странице в Facebook.

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Как отмечается в сообщении, вечером 9 марта к зоозащитникам обратилась жительница села Новаки Житомирской области.

Женщина сообщила, что на пруду находится лебедь с травмой крыла и ему угрожают браконьеры. Со слов заявительницы, они ждали в стороне, чтобы добить птицу.

"Жители смогли прогнать браконьеров, но те могли вернуться ночью, поэтому спасать лебедя надо было срочно. Озеро довольно большое, сильно заросшее камышом", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что травмированный лебедь хорошо прятался, и в тумане поиски велись почти вслепую. Только после трех часов поисков в камышах лебедя удалось найти и отловить.

В 4 утра сегодня птицу доставили к ветеринарам. У него очень серьезно повреждено крыло, поэтому лебедя прооперируют.