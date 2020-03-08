Самки зоопарка в Харькове получили на 8 Марта уникальные букеты (фоторепортаж, видео)

Рысь Сима получила цветок из мяса в яркой вазе, украшенной лентой.

Животные харьковского зоопарка получили уникальные букеты на 8 Марта.

Об этом сообщается на сайте учреждения.

Рысь Сима получила цветок из мяса в яркой вазе, украшенной лентой. Оригинальный мясной «цветок» в виде бараньей ноги получила львица Кира.

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Антилоп ждала цветочная композиция из пекинской капусты, моркови, груш, зелени и сена.

Для верблюдов и гуанако подготовили съедобную открытку. Здесь и хвойные икебаны, и вкусная восьмерка – разнообразие цветов и вкусов.

А вот в вольере слонихи Тенди «посадили» праздничное дерево, украшенное морковью, грушами, бананами и капустой.

Как сообщалось, жителей украинских зоопарков начали выпускать на свежий воздух после зимовки.