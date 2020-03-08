Жителей украинских зоопарков начали выпускать на свежий воздух после зимовки (видео)
03:05, 08 марта 2020Экология
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Розовые пеликаны и жирафы вышли на свои первые прогулки в этом году.
В зоопарках своих подопечных уже выпускают в летние загоны после зимовки в отапливаемых помещениях.
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Такие мерзляки, как розовые пеликаны и жирафы, вышли на свои первые прогулки 2020 года.
Также проснулись медведи.
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