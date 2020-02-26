Австралийские ученые разработали план спасения морских животных

Ученые планируют создать в океанах огромные охраняемые территории.

Треть видов, обитающих в Мировом океане, может исчезнуть в обозримой перспективе. Для того, чтобы сохранить биологическое разнообразие морских экосистем, человечеству нужно обратить самое пристальное внимание на водную стихию – говорят ученые из Австралии, которые разработали план по спасению океанов.

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Как сообщает Урядовий кур'єр, Новый план спасения океанов Земли предусматривает создание больших охраняемых территорий. Их суммарная площадь, как подсчитали сотрудники Университета Квинсленда, должна составить 8,5 миллионов квадратных километров.

«Сегодня мы наблюдаем очень тревожную картину – ареал тридцати процентов морских видов сократился до десяти процентов от нормального. Если создать новые крупные территории, которые охраняются в океане, то можно будет уберечь огромное количество морских видов от полного исчезновения», – рассказывают австралийские исследователи.

В рамках масштабной работы по созданию плана спасения океанов Земли ученые определили площадь, необходимую для нормального существования каждого вида, которому грозит вымирание. Самые проблемные территории, на которые необходимо обратить максимальных усилий уже сегодня – это север Тихого океана (в частности, акватории около Китая и Японии), а также часть Атлантического океана между Америкой и Западной Африкой.