Неизвестные виды морских существ Карибского бассейна будут убиты еще до их изучения – ученые

Воды Карибского бассейна являются одними из самых «богатых» на морские виды во всем Атлантическом океане.

Неизвестные виды морской флоры и фауны Карибского моря могут исчезнуть еще до того, как будут изучены.

Об этом пишет The Independent со ссылкой на исследование ученых.

Воды Карибского бассейна являются одними из самых «богатых» на морские виды во всем Атлантическом океане.

Читайте такжеВ США зафиксировали гигантскую стаю птиц длиной в 145 километров

Однако ученые из неправительственной организации Beneath the Waves утверждают, что животные мало известны науке, рискуют быть убитыми из-за чрезмерного вылова рыбы в регионе.

И хоть много стран Карибского бассейна создали морские охранные зоны, которые ограничивают рыбалку, но они недостаточно большие, чтобы охватить все районы обитания этих уникальных видов.

Вопрос ученые обещают поднять на климатическом саммите ООН, который должен состояться в Глазго.

По словам ученых, реальная угроза для биоразнообразия заключается в том, что другие страны «приходят и ловят рыбу».

«Карибские страны, какими бы прекрасными они не были, состоят из развивающихся стран. Они хотят развивать свою экономику и обеспечить лучшее будущее для своего народа. Но в обмен на инфраструктуру страны, например Китай, могут захотеть получить доступ к рыбалке в этих относительно нетронутых зонах биоразнообразия», – пояснили авторы исследования.

Как сообщал УНИАН, группа исследователей из Индии, используя данные более 15 тысяч наблюдателей за птицами, выяснили тенденции последних 25 лет в стране. Результаты были неутешительными – большинство популяций (52%) из 261 исследованного вида сокращается.