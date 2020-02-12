В Каховском водохранилище пестицидов не обнаружено - Днепропетровская ОГА

Окончательный вывод о безопасности использования воды из Каховского водохранилища должна сделать Госпродпотребслужба и специальная комиссия Апостоловской РГА.

В Днепропетровской области в воде из Каховского водохранилища ядовитых веществ не обнаружили.

Как сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА, об этом заявил исполняющий обязанности директора Днепропетровского областного лабораторного центра Александр Штепа, ссылаясь на результаты повторных лабораторных исследований.

«7 февраля наш лабораторный центр получил от «Кривбасспромводоснабжения» первые пробы воды. Тогда результаты показали, что все показатели находятся в пределах нормы. Но для более объективных результатов потребовались дополнительные исследования. Следует понимать, что состояние воды очень изменчиво. В водохранилище попадают стоки, которые могут содержать в том числе и ядовитые вещества. Поэтому очень важно периодически проводить тестовый контроль показателей», - отметил Штепа.

Читайте такжеЗагрязнение Каховского водохранилища: полиция открыла производство

Также, по его словам, 10 февраля в районе поселков Грушевка и Марьянское были отобраны по две пробы воды отдельно владельцем водопровода и лабораторным центром для повторного исследования.

«В Днепропетровском областном лабораторном центре провели высокочувствительную дифференциальную диагностику, используя метод газожидкостной хроматографии. Результат - отрицательный. Никаких превышений показателей в воде не обнаружили», - сказал чиновник.

Штепа добавил, что окончательный вывод о безопасности использования воды из Каховского водохранилища должна сделать Госпродпотребслужба Украины и специальная комиссия Апостоловской райгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля после появления информации о загрязнении Каховского водохранилища полиция Днепропетровской области открыла уголовное производство по ч.1 ст. 242 (нарушение правил охраны вод) УКУ.

Также на территории Апостоловской ОТГ из-за превышения уровня концентрации пестицидов в Каховском водохранилище приостановили работу детсадов, школ, учреждений социальной сферы и культуры.