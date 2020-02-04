Экологи предупредили о возможном исчезновении некоторых видов жуков-светляков

Популяция светлячков сокращается.

Существование некоторых видов светляков оказалось под угрозой из-за искусственного света, потери мест обитания и пестицидов.

Как пишет ТСН, об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование ученых из американского университета Тафтса.

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"Потеря среды обитания приводит к исчезновению многих видов дикой природы, при этом страдают светлячки, поскольку им нужны определенные условия окружающей среды", - рассказала соавтор исследования Сара Льюис.

Экологи отмечают, что больше всего светлячки страдают из-за потери естественной среды обитания и искусственный свет.

"Кроме того, что искусственный свет нарушает естественные биоритмы, даже наши собственные, оно влияет на размножение светлячков, - заявил соавтор исследования Авалон Оуэнс. - Светлячки привлекают партнеров с помощью биолюминесценции - их способности светиться. А искусственный свет мешает этому процессу".

По данным исследования, более 23% суши сегодня освещаются с помощью фонарей.

Еще одной угрозой для светлячков ученые считают пестициды.

"Светлячки более уязвимы к загрязнениям, чем другие насекомые", - сказал профессор биологии в университете Сассекса в Великобритании Дэйв Голсон.

Экологи добавляют, интерес к светлячкам среди туристов также влияет на популяцию жуков. Так, в Японии, Тайване и Малайзии посетителей развлекают наблюдениям за "световым шоу". Такие развлечения становятся все более популярными и привлекают более 200 тысяч посетителей в год.

"Это влияет на количество светлячков в результате, - заявляют авторы исследования. - Так, в Таиланде многочисленные моторные лодки во время движения реками разрушали мангровые деревья и размывали берега, уничтожая места обитания светлячков".

Ранее сообщалось, что ученые предрекают катастрофические последствия для Земли и человечества из-за "насекомого Апокалипсиса". Исследователи ошарашили результатами первого глобального научного обзора сокращения популяций насекомых: более 40% видов насекомых постепенно исчезают во всем мире, а треть видов находится на грани полной гибели.