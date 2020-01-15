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Более 100 человеческих лет: в Киеве зарегистрировали старейшую собаку Украины (фоторепортаж)

11:23, 15 января 2020
Экология
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Как сообщает корреспондент УНИАН, рекордсменом-долгожителем в категории «Живая природа» стала такса Нора, которой исполнилось 19 лет и 6 месяцев. Как показывает таблица возрастных соответствий, это более 100 человеческих лет, отметила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

Отметим, таксы или даксхунд, от немецкого Dachshund - «барсучая собака», это порода охотничьих норных собак, отличающаяся короткими лапами и длинным туловищем. Из-за такой особенности строения тела таксы с возрастом имеют проблемы со спиной, а средняя продолжительность их жизни составляет 12-16 лет.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве представили трогательную историю животных.

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