У Шуфрича прокомментировали его скандальные фото с убитыми животными
У депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестора Шуфрича заявляют, что он охотился в Намибии на диких животных в 2013 году "с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов".
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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Шуфрича. "Предметом отстрела был самец не репродуктивного возраста, агрессивного характера, который подлежал отстрелу", - утверждают у нардепа.
"Нестор Шуфрич подчеркнул, что предметом его охотничьего интереса являлись, исключительно, самцы зрелого возраста, потерявшие способность давать потомство и представляющие опасность как для более молодых самцов, так и для местных жителей в округе" - добавили у народного избранника.
Согласно сообщению, Шуфрич в последний раз ездил на такую охоту на Африканский континент в 2013 году.
Напомним, ранее СМИ распространили фото, на которых Шуфрич хвастается убитыми дикими животными.
#Ukraine How to sum up the life of deputy Nestor #Shufrych?— Tigrenlion (@tigrenlion) December 28, 2019
Elected 9 times
Current Chair of the #Zelinsky Freedom of Expression Committee
Yanukovych's last support in 2014 ...
Qualified pro-Russian but hunting here with Thormahlen and Cochran Safaris from the USA pic.twitter.com/wnm8FvGUA0