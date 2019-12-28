Зеленский подписал закон о янтаре

Законом предусмотрено урегулирование земельного вопроса доступа к залежам янтаря.

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря».

Об этом говорится на сайте Минэнергетики и защиты окружающей среды.

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Законом предусмотрено урегулирование земельного вопроса доступа к залежам янтаря. Также вводится единое разрешение на разведку с правом добычи сроком на 5 лет на участки до 10 га с определением начальной стоимости продажи на аукционе.

Этим законом устраняется горный отвод и разрешение на снятие плодородного грунта. Кроме того, устанавливается уголовная ответственность за незаконную добычу, сбыт или переработку полезных ископаемых без соответствующих разрешений и за уклонение от рекультивации земель.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров разработать и внести в парламент законопроекты относительно легализации игорного бизнеса и добычи янтаря до 1 октября 2019 года.

По оценкам экспертов, бюджетные потери Украины от нелегального игорного бизнеса, добычи янтаря и вырубки леса составляют 400 млн долл. на год.