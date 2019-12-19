На балконе семьи из Львова поселились почти две тысячи краснокнижных летучих мышей (фото)

Владельцы балкона позвонили на горячую линию Львова и попросили помощи.

Во Львове на балконе многоэтажки поселилось 1700 летучих мышей, занесенных в Красную книгу Украины.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил сотрудник Института экологии Карпат НАН Украины Андрей-Тарас Башта, которому пришлось выловить всех животных.

По его словам, владельцы балкона позвонили на горячую линию Львова и попросили помощи. Чтобы выловить всех мышей мужчине понадобилось четыре часа. Поскольку сейчас во Львове плюсовая температура, летучих мышей просто отпустили на волю.

Сотрудник НАН рассказал, что такое количество летучих мышей в одном месте является несомненным рекордом для Украины.

Вид мышей под названием «вечерница дозорная» с 2009 года включен в Красную книгу Украины. Он охраняется согласно ряду международных соглашений. Эти животные на зиму впадают в спячку и для зимовки ищут заброшенные теплые помещения.

Как сообщал УНИАН, колония из более тысячи летучих мышей зависла зимовать в единственном в мире музее трипольской культуры.