Ученые увидели связь между загрязненным воздухом и депрессией с суицидами

При этом отмечается, что непосредственного механизма выработки депрессии или склонностей к суициду у людей из-за загрязненного воздуха исследователи пока не установили.

Из-за загрязненного воздуха люди могут чаще страдать от депрессии и совершать самоубийства.

Об этом говорится в новом исследовании, где анализируются доступные за последние 40 лет данные о загрязнении воздуха в разных странах мира и статистика людей, которые страдают от депрессии или совершили самоубийство, сообщает Громадське со ссылкой на The Guardian.

"Мы показали, что загрязнение воздуха может причинить существенный вред нашему здоровью, из-за чего очистка воздуха, которым мы дышим, становится еще более актуальным вопросом", - говорит руководитель группы исследователей, которые провели анализ, профессор Университетского колледжа Лондона Изобел Брейтвейт.

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Следует заметить, что непосредственного механизма выработки депрессии или склонностей к суициду у людей из-за загрязненного воздуха исследователи не установили. Авторы признают, что причинно-следственную связь между этими явлениями еще предстоит установить.

"Известно, что маленькие частицы с грязного воздуха могут попадать в наш мозг через кровеносную систему и нос. Кроме того, загрязнение воздуха было признано одной из причин роста количества воспалений мозга, повреждений нейронов и изменений в производстве гормона стресса. И это связали с неудовлетворительным психическим здоровьем", - объясняет Брейтвейт.

Исследование рекомендует снизить вредные выбросы в воздух до уровня, введенного в странах ЕС. Это может предотвратить возникновение депрессии у миллионов людей по всему миру.

Ранее сообщалось, что плохое качество воздуха вызвала около 400 тысяч преждевременных смертей в Европе в 2016 году. Данные показывают, что почти каждый европейский житель города подвергается воздействию загрязнения, что превышает здравый уровень.