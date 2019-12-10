Гренландия начала таять в семь раз быстрее за последние 26 лет - исследование

Ученые объяснили, к чему ускоренное таяние Гренландии может привести в глобальном масштабе.

Скорость таяния льда Гренландии с 1992 по 2018 год увеличилось в семь раз, а к концу XXI века талая вода с острова может привести к росту уровня Мирового океана на 7 сантиметров.

Результаты исследования международной группы полярных ученых опубликованы в научном журнале Nature, передает Громадське.

Для определения скорости таяния Гренландии 89 ученых из 50 международных организаций проанализировали спутниковые снимки за последние почти 30 лет и сравнили изменения береговой линии острова. Так они установили, что с 1992 года Гренландия потеряла 3,8 триллиона тонн льда, что соответствует росту уровня Мирового океана на 10,6 миллиметра.

Если в начале 1990-х годов таянию льда отвечало около 1 миллиметра роста уровня воды, то сейчас этот показатель составляет 7 миллиметров - то есть Гренландия сейчас тает в семь раз быстрее. Это означает, что к 2100 году только из-за талой воды с острова уровень Мирового океана поднимется на 7 сантиметров.

Следует заметить, что причину стремительного таяния Гренландии исследователи не изучали. Впрочем, оно может касаться исчезновения льдов Арктики в целом вследствие глобального потепления. За последнее десятилетие средняя температура региона выросла на 0,75°C.

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Но ученые объяснили, к чему ускоренное таяние Гренландии может привести в глобальном масштабе.

«Если говорить просто, то с каждым сантиметром рост уровня Мирового океана затопление грозит шести миллионам людей», - заявил в комментарии ВВС профессор Университета Лидса (Великобритания) Энди Шеперд.

Исследование опубликовано на фоне Климатической конференции ООН, проходящей в испанской столице Мадриде со 2 по 13 декабря. На ней международные организации представили результаты исследований, которые свидетельствуют о пагубных последствиях изменения климата.

Как показало исследование Международного союза за сохранение природы, из-за глобального потепления и загрязнения морских вод Мировой океан теряет кислород. Это грозит разрушением морских экосистем и исчезновением отдельных морских видов.

А до этого Всемирная метеорологическая организация ООН (WMО) заявила, что нынешнее десятилетие может стать самым жарким за всю историю. Организация также подтвердила, что в прошлом году концентрация углекислого газа в атмосфере достигла рекордного уровня и продолжает расти в этом году.