ЕС хочет вдвое сократить использование пестицидов в сельском хозяйстве – СМИ

Как сообщают СМИ, Брюссель также планирует содействовать применению генной инженерии при выращивании растений, чтобы подстроиться под климатические изменения.

В Европейском Союзе планируют резко ограничить использование химических средств для защиты растений и борьбы с вредителями.

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Согласно новым планам Еврокомиссии, применение таких средств должно сократиться на 50 процентов к 2030 году, сообщают издания медиагруппы Funke, передает DW.com. Ожидается также введение подобных ограничений на использование химических удобрений.

Кроме того, Брюссель планирует содействовать применению генной инженерии при выращивании растений, чтобы подстроиться под климатические изменения, говорится далее в сообщении медиагруппы.

Представитель Еврокомиссии отказалась комментировать эту информацию, сославшись на то, что, что глава ведомства Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и вице-председатель Франс Тиммерманс, курирующий защиту окружающей среды, намерены 11 декабря представить новую стратегию по улучшению экологии в Европе "Green Deal".

По информации СМИ, в рамках стратегии весной 2020 года планируется презентация предложений для сельскохозяйственной отрасли под заголовком "От производителя к потребителю", а реализация конкретных инициатив начнется не ранее конца года. Для этого понадобится согласие большинства стран ЕС.