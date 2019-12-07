Эко-активистка Тунберг признала, что ее движение почти ничего не добилось, а дети должны ходить в школу (фото)

В Мадриде прошел многотысячный марш за климат с участием Греты Тунберг.

Эко-активистка Грета Тунберг, которая прославилась своим эмоциональным выступлением в ООН в сентябре-2019, заявила активистам на переговорах в ООН по климату в Мадриде, что глобальная волна школьных забастовок за климат в прошлом году "ничего не достигла", потому что выбросы парниковых газов продолжают расти.

Об этом пишет НВ со ссылкой на испанское издание "El Pais".

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"Если посмотреть с определенной точки зрения, мы ничего не добились", - призналась Тунберг.

Шведская активистка отметила, что к движению против изменения климата присоединилось большое количество людей, однако этого все еще недостаточно для изменения экологической ситуации.

"Мы не можем так продолжать; недопустимо, чтобы дети пропускали школу, и мы не хотим продолжать это делать - нам бы хотелось, чтобы некоторые люди, находящиеся у власти, приняли меры. Люди страдают и умирают сегодня. Мы не можем больше ждать", - заявила активистка.

В Мадриде 6 декабря прошел многотысячный марш с требованием принять меры для борьбы с изменениями климата. В марше приняла участие эко-активистка Грета Тунберг.

К митингу также присоединились представители организаций Greenpeace, Экологи в действии, Альянс за климат, 2020 Восстание за климат, движения Пятницы ради будущего.

По данным организаторов Марша за климат, в акции приняли участие более полумиллиона человек. По данным полиции, было 15 000 участников.

«К нашим голосам прислушиваются все больше и больше, но, конечно, это не приводит к политическим действиям. Я надеюсь, что мировые лидеры осознают актуальность в решении климатического кризиса», — отметила Тунберг.

Отметим, 16-летняя звезда эко-активизма Грета Тунберг обрела известность после многочисленных выступлений в международных организациях, в том числе и в ООН.

Марши с ее участиям проходят по всему миру и обрели название "Fridays for Future ("Пятницы за будущее"), так как акции протеста проходят во время последнего учебного дня недели вместо школы.

Напомним, как сообщал УНИАН, Грета Тунберг стала лауреатом альтернативной Нобелевской премии.