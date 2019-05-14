Концентрация углекислого газа впервые в истории человечества превысила уровень в 415 ppm

Такой уровень концентрации углекислого газа в атмосфере Земли наблюдался около 3-5 миллионов лет назад.

Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли впервые в истории человечества достигла уровня 415,26 ppm (миллионных долей по объему).

Об этом свидетельствуют данные Океанографического института Скриппс, передает N+1.

Это значение было зафиксировано 11 мая, это первый случай, когда среднее дневное значение превысило 415 ppm.

"Средняя скорость роста (концентрации CO2) остается высокой. По сравнению с уровнем прошлого года увеличение составит, возможно, примерно три части на миллион, в то время как в прежние годы рост в среднем составлял 2,5 ppm. Вероятно, мы видим результат воздействия умеренного Эль-Ниньо, который накладывается на последствия сжигания ископаемого топлива", - отметил Ральф Килинг, директор программы мониторинга CO2 в Институте Скриппс.

Количество CO2 сильно колеблется в зависимости от сезона, достигая максимума в северном полушарии весной и в начале лета. Однако среднегодовая концентрация CO2 устойчиво растет. Еще в 2015 году она преодолела порог в 400 ppm, а в конце 2018 года Всемирная метеорологическая организация объявила, что среднегодовая концентрация выросла до 405,5 ppm. Теперь зарегистрирован новый рекорд: концентрация углекислого газа в атмосфере достигла 415,26 ppm.

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"Впервые в истории человечества атмосфера нашей планеты содержит более 415 ppm CO2. Не только в истории человечества, не только с момента изобретения сельского хозяйства 10 000 лет назад. Еще до того, как современные люди существовали миллионы лет назад. Мы не знаем планету, подобную этой", - написал метеоролог Эрик Холтаус, добавляет Новое время.

Согласно палеоклиматическим данным, такой уровень концентрации углекислого газа наблюдался около 3-5 миллионов лет назад, когда на Земле средняя глобальная температура была на 2-3 градуса выше, а уровень Мирового океана - на 10-20 метров выше, чем сейчас.

Сжигание ископаемого топлива и некоторые другие промышленные процессы приводят к выбросам в атмосферу парниковых газов - из-за этого, как считают ученые, в последнее столетие наблюдается рост глобальной средней температуры и изменение климата.

Совсем недавно, в 1910 году, содержание CO2 в атмосфере составляло 300 частей на миллион - выше, чем было в течение примерно 800 000 лет, - но в течение следующего столетия оно увеличилось еще на 100+ частей на миллион, поскольку уровни загрязнения резко возросли.

Если углеродное загрязнение в нашей атмосфере будет становиться все сильнее, все больше и больше тепла будет задерживаться на Земле, что сделает будущее глобального потепления похожим на что-то из далекого прошлого планеты - сотни миллионов лет назад.

Ранее сообщалось, что загрязнение атмосферы Земли в 2019 году ускорится и станет рекордным.