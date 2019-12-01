Генсек ООН призвал прекратить "войну против природы"

Как отметил Антониу Гутерриш перед началом Климатической конференции ООН в Мадриде, многим государствам не хватает политической воли, чтобы изменить свой подход к защите климата.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал крупнейших "производителей" парниковых газов прекратить войну против природы, изменить нынешний курс и не игнорировать вопросы защиты климата.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом он сказал перед началом Климатической конференции ООН в Мадриде.

"Мы уже слишком долго ведем борьбу против нашей планеты, а теперь наша планета наносит удар в ответ. Нашу войну против природы нужно прекратить", - подчеркнул Гутерриш.

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Он назвал свой призыв перед началом конференции ООН "посланием надежды, а не отчаяния".

Также Гутерриш указал на то, что прежних усилий по реализации мероприятий в защиту климата "абсолютно недостаточно" из-за отсутствия политической воли.

По его убеждению, человечество живет в ту эпоху, когда "точка невозврата уже не за горизонтом".

По словам Гуттериша, последствия повышения температуры на планете, в частности, участившиеся случаи экстремальных погодных условий, становятся все более ощутимыми. Они будут иметь ужасные последствия для человечества и других видов на планете, предостерег генеральный секретарь ООН.

Двухнедельная Климатическая конференции ООН пройдет в Мадриде с 2 по 13 декабря, в ней должны принять участие представители около 200 стран мира.

Как сообщал УНИАН, 27 августа на саммите G7 генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил "чрезвычайную климатическую ситуацию". Он призвал лидеров "Большой семерки" спасти планету.

Гутерриш подчеркнул, что человечество должно удержать повышение температуры в пределах 1,5 градуса по Цельсию до конца века, достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа до 2050 года, на 45% сократить выбросы парниковых газов к 2030 году.