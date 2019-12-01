Для преодоления последствий глобального потепления не хватает политической воли – генсек ООН

По его мнению, точка невозврата уже не за горизонтом

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутереш заявил, что для борьбы с глобальным потеплением и другими изменениями климата не хватает политической воли.

Читайте такжеФранция объявила климатическое чрезвычайное положениеОб этом Гутереш заявил на пресс-конференции накануне Климатической конференции ООН, передает hromadske.

«Изменение климата уже не является проблемой на долгую перспективу. Мы уже предстали перед глобальным климатическим кризисом. Точка невозврата уже не за горизонтом – она в поле нашего зрения и стремительно мчится в нашу сторону», – сказал генсек.

Он добавил, что сейчас человечество имеет научные знания и технологии для ограничения разрушительных последствий глобального потепления, но ему «не хватает политической воли».

«Политической воли для увеличения стоимости угля. Политической воли для прекращения финансирования нефтяных и угольных предприятий. Политической воли для прекращения строительства угольных электростанций с 2020 года и далее. Политической воли для налогообложения не прибыли, а выбросов углерода. Налогообложения загрязнения, а не людей», – подчеркнул Гутереш.

Ранее УНИАН сообщал, что Европарламент объявил чрезвычайное положение в сфере климата.