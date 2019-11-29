Новая звезда зоопарка: в Берлине малыш панды долго не мог уснуть из-за икоты (фото, видео)
12:00, 29 ноября 2019Экология
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Это первое видео с малышом, ведь черно-белого красавца публике еще не представляли.
В Берлине работники зоопарка сняли на видео недовольного малыша панды, который долго не мог уснуть из-за икоты.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Это первое видео с малышом, ведь черно-белого красавца публике еще не представляли - он слишком маленький. Смотрители говорят, мальчик панда сам хорошо ест и уже весит более 5 кг.
Это первая пандочка, которая родилась в зоопарке Берлина. Ее родители два года назад приехали в Германию из Китая. Ребеночку еще не выбрали имя, но сделать это планируют уже в ближайшие дни.
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