Новая звезда зоопарка: в Берлине малыш панды долго не мог уснуть из-за икоты (фото, видео)

Это первое видео с малышом, ведь черно-белого красавца публике еще не представляли.

В Берлине работники зоопарка сняли на видео недовольного малыша панды, который долго не мог уснуть из-за икоты.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Это первое видео с малышом, ведь черно-белого красавца публике еще не представляли - он слишком маленький. Смотрители говорят, мальчик панда сам хорошо ест и уже весит более 5 кг.

Это первая пандочка, которая родилась в зоопарке Берлина. Ее родители два года назад приехали в Германию из Китая. Ребеночку еще не выбрали имя, но сделать это планируют уже в ближайшие дни.