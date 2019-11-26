Восемь белых лебедей не улетели в теплые края и остались в житомирском гидропарке (фото)
20:41, 26 ноября 2019Экология
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Горожане с интересом наблюдают, как лебеди держатся на воде, ныряют и чистят перышки.
Сейчас река еще не замерзла и птицы плавают возле берега / Фото Первый житомирский информационный портал
Восемь белых лебедей не улетели в теплые края в гидропарке в Житомире.
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Как передает корреспондент УНИАН, пернатых можно увидеть у берега в реке Тетерев, которая обычно зимой покрывается льдом.
Сейчас река еще не замерзла и птицы плавают возле берега.
“Если возникнет необходимость спасать лебедей, мы это сделаем, обратимся к спасателям", - рассказали УНИАН работники гидропарке.
Горожане с интересом наблюдают, как лебеди держатся на воде, ныряют и чистят перышки.
Кормить их хлебом сейчас орнитологи не рекомендуют, поскольку птицы еще могут позаботиться о себе самостоятельно.
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