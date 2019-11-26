Восемь белых лебедей не улетели в теплые края и остались в житомирском гидропарке (фото)

Горожане с интересом наблюдают, как лебеди держатся на воде, ныряют и чистят перышки.

Восемь белых лебедей не улетели в теплые края в гидропарке в Житомире.

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Как передает корреспондент УНИАН, пернатых можно увидеть у берега в реке Тетерев, которая обычно зимой покрывается льдом.

Сейчас река еще не замерзла и птицы плавают возле берега.

“Если возникнет необходимость спасать лебедей, мы это сделаем, обратимся к спасателям", - рассказали УНИАН работники гидропарке.

Горожане с интересом наблюдают, как лебеди держатся на воде, ныряют и чистят перышки.

Кормить их хлебом сейчас орнитологи не рекомендуют, поскольку птицы еще могут позаботиться о себе самостоятельно.